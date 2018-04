Piano di sviluppo per rete di teleriscaldamento in Toscana

Raggiunto un nuovo assetto societario per Amiata Energia e Siram come socio di maggioranza, che hanno intrapreso un progetto di sviluppo per consolidare e estendere la rete di teleriscaldamento.

Nuova strategia di sviluppo e nuovo assetto societario per Amiata Energia SpA, la Società concessionaria del servizio pubblico di teleriscaldamento urbano del Comune di Santa Fiora, che dal 15 gennaio è detenuta per l’80% da Siram SpA e per il restante 20% dal Comune di Santa Fiora, in Provincia di Grosseto.

Amiata Energia potrà contare sulla presenza capillare della struttura di Siram (che conta 130 tra uffici e presidi in tutta Italia) e beneficiare dell’affidabilità e solidità finanziaria del Gruppo. Siram affianca gli enti pubblici e privati in progetti di pianificazione energetica territoriale a favore della collettività, finanziando e realizzando progetti innovativi e sostenibili anche attraverso lo sviluppo di Reti di Teleriscaldamento che distribuiscono calore ad utenze quali strutture sanitarie, scuole, enti pubblici, complessi residenziali e industrie.

Il programma relativo ad Amiata Energia SpA si configura come un’iniziativa sostenibile ed innovativa che prevede il recupero di parte del calore prodotto dalla centrale geotermica di Bagnore, nata per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento delle risorse geotermiche del territorio toscano. Il calore derivante della centrale di Bagnore, che si presenta in origine sotto forma di vapore, viene trasformato in acqua calda a 90° grazie alla centrale di scambio termico costruita da Amiata Energia (composta da due scambiatori da 15MW di potenzialità max) e distribuito agli utenti attraverso una rete di teleriscaldamento che va a coprire varie zone dell’ampio territorio comunale di Santa Fiora (con una estensione complessiva di ben 40 km di tubazioni interrate).

L’ottimizzazione di energia prodotta da fonte rinnovabile geotermica, contribuisce a ridurre le emissioni inquinanti e i gas dannosi per l’effetto serra, permettendo di migliorare la qualità dell’aria. Inoltre il progetto offre ulteriori vantaggi per la collettività quali l’aumento del livello di sicurezza generale sul territorio per la riduzione del numero di impianti termici autonomi tradizionali, saving economici grazie a minori costi di manutenzione e una diminuzione dei rischi d’inquinamento da combustibili liquidi nel sottosuolo, a tutela delle falde acquifere del Fiora.

Luca Musante, Direttore Amministrativo di Siram SpA, che ricopre attualmente anche la carica di Presidente di Amiata Energia ha dichiarato: “Amiata Energia ha in programma progetti di sviluppo della rete molto significativi ed interessanti relativi al centro storico e condivisi con l’amministrazione comunale, oltre alla previsione del consolidamento della rete esistente attraverso gli allacciamenti di altri utenti. Per dare seguito a questo percorso di rinnovamento, oggi, 14 Febbraio, è stata inaugurata la nuova sede con spazi più funzionali per i dipendenti e più accoglienti per l’utenza; l’inaugurazione rappresenta l’occasione per incontrare di persona gli utenti dei nostri servizi e tutti i cittadini che vorranno conoscere le nostre iniziative”.

La nuova strategia di sviluppo di Amiata Energia si basa sull’estensione dell’attuale rete di teleriscaldamento al centro storico di Santa Fiora, le cui abitazioni potranno essere allacciate e potranno usufruire di un sistema innovativo, a fibra ottica, per l’attivazione e il controllo da remoto. L’adozione di questa nuova tecnologia rientra tra le iniziative promosse dal Comune di Santa Fiora per rilanciare il ripopolamento del centro cittadino. Il progetto prevede inoltre interventi di miglioramento ed ammodernamento sui tratti esistenti e un piano di estensione della rete che prevede di allacciare nuove utenze nelle altre zone limitrofe, attualmente non servite.

