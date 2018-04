Atrio Experience Cube: un percorso multisensoriale nel design Grohe

In occasione del Fuorisalone 2018, Grohe svela al pubblico l’installazione Atrio. Nel cortile dello showroom interamente rinnovato di via Crocefisso 19, un imponente cubo nero esperienziale permette ai visitatori di immergersi in un percorso interattivo e multimediale alla scoperta della nuova collezione di rubinetteria bagno Atrio, icona di eleganza e precisione.

Al centro del cubo le sequenze video in combinazione con un suggestivo spettacolo di musica e acqua cattureranno i sensi dello spettatore, proiettandolo nello straordinario mondo del design di Atrio.

Quello di Atrio è uno stile in cui rimangono forti i tipici elementi del design di lusso. La sua eleganza nasce dal minimalismo e dalla semplificazione, caratterizzate da una geometria singolare: un cerchio perfetto sinonimo di efficienza, sinuosità e perfezione. L’anello cilindrico è inoltre una forma altamente simbolica: una promessa. Il design sobrio della collezione Atrio garantisce un’eleganza senza tempo ideale per ogni ambiente bagno.

In Atrio l’acqua segue precisamente la forma: una perfezione ingegneristica Made in Germany che ha richiesto un bilanciamento perfetto tra design e tecnologia.

“Lo stile di Atrio ha richiesto il raggiungimento di nuovi livelli di perfezione tecnica. Per questo design e tecnologia si incontrano in modo armonico”, ha precisato Michael Seum. Inoltre un design che dura nel tempo richiede un’attenzione ossessiva per il dettaglio e la fattura. Per questo Atrio è molto più di una collezione di rubinetti – è l’ideale creativo realizzato da Grohe grazie all’arte artigianale tedesca.

Lo showroom Grohe è aperto al pubblico dal 17 al 22 aprile dalle 10 alle 20, eccetto mercoledì 18 aprile con apertura dalle 11 alle 14.

www.grohe.it