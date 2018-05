Vimar fornisce i suoi prodotti all’Hotel Palazzo Grillo di Genova

Palazzo Grillo, storica residenza nel cuore di Genova, offre l’esperienza unica di soggiornare all’interno di un palazzo storico del 1500, recentemente riportato al suo antico splendore e dotato delle più moderne tecnologie per il comfort, tra cui il sistema di gestione e i prodotti Vimar.

Unico hotel a 4° stelle che occupa un intero palazzo nobiliare e ascritto fin dalla sua costruzione ai Rolli (lista degli edifici che potevano ospitare le alte personalità in visita di stato a Genova e ora patrimonio dell’UNESCO), Palazzo Grillo rinasce grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. La struttura è infatti stata ristrutturata per uso alberghiero da Arte, società della Regione Liguria, e offerta in gestione tramite bando pubblico a soggetti privati.

Il progetto di recupero è stato reso possibile grazie ad un lavoro certosino dello studio di architettura Pinna Viardo che, oltre a dare nuova vita agli spazi interni, è riuscito nell’opera di riportare al loro antico splendore i cicli pittorici e gli ornamenti architettonici opera del famoso pittore GioBattista Castello, detto il Bergamasco.

All’interno di Palazzo Grillo il fascino della storia incontra i vantaggi della più sofisticata tecnologia. La struttura è stata dotata del sistema di gestione alberghiera Well-Contact Plus di Vimar, che consente il controllo centralizzato di tutti gli spazi. Sviluppato sullo standard internazionale KNX, Well-Contact Plus permette di effettuare il check-in e check-out nelle stanze e nelle aree comuni, programmare le card degli ospiti, prendere visione dello stato della camera (cliente in camera, non disturbare, camera da riassettare e così via), ricevere allarmi tecnici o di emergenza che indicano eventuali guasti ai dispositivi elettrici e richieste di intervento da parte del cliente, il tutto dal pc presente in reception che ne diventa la cabina di regia.

Negli spazi comuni come nelle camere l’accesso all’energia e il controllo dell’illuminazione sono invece affidati a prese e comandi della serie Arké, qui nella versione Classic con finitura in alluminio color grigio lava. La geometria razionale, il profilo lineare e gli angoli netti di questa serie si spogliano da ogni decoro fine a se stesso definendo un nuovo modello di energia e integrandosi impeccabilmente nel contesto.

In particolare, Arké si sposa perfettamente con l’arredo e gli ambienti interni, concepiti per soddisfare le esigenze di un viaggiatore che vive l’hotel come un’estensione del proprio spazio domestico e del proprio ambiente di lavoro. Hotel Palazzo Grillo ospita al suo interno arredi moderni di brand internazionali, scelti per il loro stile essenziale ma accogliente, che si distinguono per materiali innovativi, ricerca di soluzioni funzionali e un design senza tempo.

Tra soffitti a volta, affreschi, salottini, portali in ardesia e pavimenti storici in cotto del ‘500, Arké assicura una gestione impeccabile dell’energia elettrica grazie a comandi ergonomici dai meccanismi silenziosi. Le prese di corrente e le prese dati, discretamente dislocate in punti strategici, consentono agli ospiti di soddisfare tutte le loro esigenze funzionali.

In questi spazi, dove gli arredi mantengono uno stile essenziale, con particolari di design moderno e tocchi vintage che ne esaltano la bellezza, Arké si fa testimone di una ricercatezza senza sfarzo. Proprio come il nuovo concept di Palazzo Grillo.

