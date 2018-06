Klimahouse Sicilia 2018: ritorno in una nuova sede

In Sicilia un quarto degli edifici necessita opere di riqualificazione energetica ma tutti i comuni possiede almeno un impianto a fonte rinnovabile. Questi i dati del report “Comuni Rinnovabili” e della Campagna 5.0 presentati da Legambiente di cui si discuterà a Klimahouse Sicilia.

L’edizione locale della principale manifestazione fieristica italiana dedicata al risanamento e all’efficienza energetica in edilizia si svolgerà dal 16 al 18 novembre 2018 al Palasport Pal’Art Hotel di Acireale in provincia di Catania.

In Sicilia gli impianti a energia rinnovabile producano il 25,7% dell’elettricità totale, dimostrando una crescente sensibilità della regione verso le tematiche ambientali, ma il settore edilizio si dimostra ancora in forte sofferenza. Secondo Legambiente quasi 375 mila edifici residenziali vertono in uno stato “mediocre e pessimo”: 1 immobile su 4 dell’intero patrimonio edilizio siciliano.

“Serve un piano per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato al fine di migliorare la qualità di vita delle famiglie. È opportuno che queste diventino consapevoli del proprio peso energetico e delle opportunità previste per i prossimi quattro anni”, ha commentato in occasione della prima tappa del Treno Verde 2030 in Sicilia Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente.

Questo il focus della prossima edizione di Klimahouse Sicilia che, attraverso un’esposizione di prodotti di aziende eccellenti e un ricco programma di convegni, mette in luce le esperienze di enti locali, aziende ed esperti, mostrando come attuare la rivoluzione energetica entro l’anno 2030, limite fondamentale per le politiche applicate sia a livello europeo che italiano.

Un’opportunità per professionisti locali del settore del risanamento e dell’efficienza energetica in edilizia grazie a un ventaglio di eventi formativi, informativi e di networking.

La prima edizione itinerante di Klimahouse in Sicilia, tenutasi nel 2016 a Radicepura – Giarre, in provincia di Catania, ha accolto 1.000 professionisti. Forte di questa esperienza, Klimahouse ha deciso di riproporre, a ritmo biennale, questa edizione speciale nel sud Italia in una nuova location, il Palasport Pal’Art Hotel di Acireale (CT): un’ampia struttura nel quale sarà possibile triplicare lo spazio espositivo delle aziende rispetto alla scorsa edizione.

